Verteidigung plädiert im "Tiergartenmord"-Prozess

14.12.2021, 02:12 Uhr | dpa

Mit dem Plädoyer der Verteidigung wird heute (9.30 Uhr) der Prozess zum Mord an einem Georgier mitten in Berlin fortgesetzt. Angeklagt ist ein 56 Jahre alter Russe. Er soll am 23. August 2019 den Georgier tschetschenischer Abstammung in der Parkanlage Kleiner Tiergarten erschossen haben. Der 40-Jährige, der seit Ende 2016 als Asylbewerber in Deutschland lebte, war von russischen Behörden als Terrorist eingestuft worden.

Der sogenannte Tiergartenmord-Prozess vor dem Berliner Kammergericht läuft seit Oktober 2020 unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Am Dienstag soll bekannt gegeben werden, wann der Staatsschutzsenat sein Urteil spricht. Dieses könnte die deutsch-russischen Beziehungen erschüttern. Erste Konsequenzen hatte die Bundesregierung schon gezogen, nachdem der Generalbundesanwalt vor zwei Jahren die Ermittlungen aufgenommen hatte und der russischen Regierung mangelnde Kooperation vorwarf.

Die Bundesanwaltschaft geht von einem Auftrag staatlicher Stellen Russlands aus. Sie hat lebenslange Haft beantragt. Zudem beantragte sie, die besondere Schwere der Schuld festzustellen, was eine Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausschließt. Der Angeklagte habe sich als Offizier des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB bewusst in den Dienst seiner Auftraggeber gestellt.

Bundesanwalt Nikolaus Forschner warf der russischen Führung in seinem Plädoyer eine "radikale Missachtung rechtsstaatlicher Prinzipien" vor. Durch die Tat auf deutschem Boden seien die Souveränität und das Gewaltmonopol der Bundesrepublik infrage gestellt worden. Der Getötete sei insbesondere deshalb als Staatsfeind betrachtet worden, weil er im Tschetschenien-Krieg gegen Russland gekämpft hatte.