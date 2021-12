Polizei sucht Zeugen

S-Bahn entgleist am Bahnhof Friedrichstraße – Verkehrschaos

17.12.2021, 09:36 Uhr | t-online, JL, ads

Eine S-Bahn fährt an einem beschrankten Bahnübergang in Berlin vorbei (Symbolbild): Vom Potsdamer Platz zum Nordbahnhof besteht Ersatzverkehr mit Bussen. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Eine entgleiste S-Bahn sorgt in Berlin für Verkehrschaos. Mehrere S-Bahnen sind von Einschränkungen betroffen. Die Polizei bittet auf der Suche nach der Ursache Zeugen um Hinweise.



Am Bahnhof Friedrichstraße ist am frühen Donnerstagmorgen kurz nach Mitternacht eine S-Bahn entgleist. Mehrere Strecken waren deshalb gesperrt, Stationen wurden nicht angefahren.

Beeinträchtigt waren die Linien S1, S2, S25 und S26. Wie die S-Bahn Berlin auf Twitter mitteilt, ist die S1 die einzige Linie, die inzwischen wieder durchgehend verkehrt. Sie fährt im 20-Minuten-Takt. Die anderen Linien fahren laut Website abweichend im 10- oder 20-Minuten-Takt. Es kann weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.

Wie es zu der Entgleisung kommen konnte, ist laut Bahn unklar. "Der Zug kam am Bahnsteig zum Halten, die Fahrgäste konnten normal aussteigen, es wurde niemand verletzt", so der Sprecher. Laut Polizei befanden sich 30 Insassen im Zug.



S-Bahn entgleist in Berlin: Bundespolizei sucht Zeugen

Sie bittet nun Zeugen, die am Donnerstag gegen Mitternacht in der S2 oder bei der Einfahrt des Zugs an den Gleisen 11-12 am Bahnhof Friedrichstraße waren, sich unter 030-20622 93 60 oder 0800-6888000 mit Hinweisen zu melden.

Ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge entgleiste der Zug der Linie S2, weil ein Drehgestell eines Wagens auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Oranienburger Straße und Friedrichstraße aus dem Gleis gesprungen war. Das führte wiederum zu Schäden an der Stromschiene.