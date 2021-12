Opfer trug Davidstern-Anhänger

Mann in S-Bahn attackiert – Täter flüchtet

16.12.2021, 11:15 Uhr | pb, dpa

In der Hauptstadt hat es offenbar einen antisemitischen Angriff gegeben. Ein 72-Jähriger wurde verletzt, dem Angreifer gelang die Flucht. Nun hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

In Berlin ist ein 74-Jähriger mit Davidstern-Anhänger attackiert worden. Ein Unbekannter schlug dem Mann in der S-Bahn am Mittwochabend plötzlich gegen das Ohr, an welchem er den Anhänger trug, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.



Der Übergriff ereignete sich in der S8 gegen 21.15 Uhr an der Station Adlershof. Anschließend verließ der Angreifer den Waggon der gerade an einer Station haltenden Bahn mit dem Abfahrtssignal und entkam unerkannt.

Der 74-Jährige klagte über Schmerzen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Zu der angezeigten Körperverletzung übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen.