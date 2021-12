Eine Festnahme

Impfgegner protestieren trotz Verbot

18.12.2021, 14:05 Uhr | t-online

In mehreren Städten in Deutschland protestieren heute Menschen gegen die Corona-Regeln von Bund und Ländern. In Berlin kam es trotz Demo-Verbots zu einer Versammlung, es gab eine Festnahme.



In Berlin haben sich Gegner der Corona-Regeln über das Demonstrationsverbot der Stadt hinweggesetzt. Diese hatte den Schritt mit den zu erwartenden Verstößen gegen Maskenpflicht und Abstandsregelung begründet.

Der Entscheidung waren intensive Verhandlungen mit den Veranstaltern vorangegangen, wie die "Berliner Zeitung" berichtet. Diese hätten angekündigt, Hygienevorschriften einhalten und sich von den Querdenkern abgrenzen zu wollen. Zuvor war es auf ähnlichen Demonstrationen zu massenhaften Verstößen gegen die Corona-Regeln gekommen.

Berlin: Ein Demonstrant bei illegaler Corona-Demo festgenommen

Ursprünglich waren 2.000 Teilnehmer für die geplante Demonstration angemeldet. Nach der Absage versammelten sich am heutigen Samstag neben zahlreichen Touristen dennoch etwa 30 Kritiker der Corona-Regeln vor dem Brandenburger Tor.

Die Polizei war mit einem Aufgebot vor Ort und wies eintreffende Demonstranten mit Lautsprecher-Durchsagen auf das Demonstrationsverbot hin. Zu mindestens einer Festnahme kam es, als ein aggressiver Demonstrant auf die Polizisten losging.