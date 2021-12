Panne beim Gesundheitsamt

Kinderlose Frau soll Tochter in Quarantäne nehmen

20.12.2021, 19:44 Uhr | t-online

Das Gesundheitsamt ordnete Quarantäne für die Tochter von Claudia W. an. Das Problem: Sie hat überhaupt keine Tochter. Eine Posse aus dem Berliner Behördendschungel.



"Ich habe keine Kinder und wohne nicht in Pankow", das ist die Reaktion einer Berlinerin auf das Schreiben des Gesundheitsamtes Berlin-Pankow. In einer Mail, die an Claudia W. versendet wurde und "Bild.de" vorliegt, wird die Quarantäne für ihre Tochter Fiene angeordnet. Das Kuriose: Claudia W. ist kinderlos.

"Ihr Kind muss sich aufgrund der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes unverzüglich in Isolation begeben", heißt es in dem Schreiben. Woher das Amt die Email-Adresse der Berlinerin hat, ist unklar. Wie sie selbst gegenüber "Bild.de" erklärte, habe sie die Adresse lediglich zum Anfordern ihrer Briefwahlunterlagen verwendet.

Die Sprecherin der Behörde verwies auf Datensätze der Schule, die an das Amt übersendet worden seien. Eventuell sei es dort zu einem Tippfehler gekommen. Laut Informationen von "Bild" habe sich die Gesundheitsbehörde bereits für den Fehler entschuldigt. Außerdem sei nun auch die richtige Familie des Mädchens über die Quarantäne-Anordnung informiert worden.