Polizei nimmt illegalen Böller-Verkäufer fest

22.12.2021, 08:03 Uhr | pb, t-online, dpa

Hausdurchsuchung in Neukölln: Polizisten tragen am Dienstag Feuerwerkskörper aus einer Wohnung. (Quelle: Pudwell)

Kistenweise Böller: In Neukölln haben Polizeibeamte in einer Wohnung einen üppigen Fund gemacht. Gegen den Verkäufer der Pyrotechnik wird nun ermittelt.

In Berlin haben Polizeibeamten einen Mann festgenommen, der im großen Stil einen illegalen Feuerwerkshandel aus seiner Privatwohnung betrieben haben soll. Am Dienstagmittag nahmen Polizisten den Mann an seiner Wohnung im Neuköllner Ortsteil Rudow vorübergehend fest.



Bei der Wohnungsdurchsuchung des Mannes wurden laut einem Reporter vor Ort rund 300 Kilogramm legale und illegale Feuerwerkskörper entdeckt. Ein Polizeisprecher bestätigte t-online den Fund, konnte aber zunächst keine Angaben zum Umfang der entdeckten Pyrotechnik machen. Ein anonymer Tippgeber soll die Beamten auf die Spur des Mannes gebracht haben.

Immer wieder gerät illegal importierte Pyrotechnik nach Deutschland. Notärzte warnen vor dem Zünden solch nicht erlaubter Böller und Feuerwerkskörper. Diese enthalten laut Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) oft nicht nur Schwarzpulver, sondern sind mit einem viel stärker reagierenden Blitzknallsatz gefüllt.



Auch Pyrotechnik, die im Ausland legal ist, könne deutlich kraftvoller als in Deutschland zulässige Ware sein. Wenn nicht zugelassene Feuerwerkskörper gezündet werden, kann es zu schweren Verletzungen kommen.