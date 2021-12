Stau vor BER

Laster kippt auf A13 um – zwei Verletzte

22.12.2021, 12:19 Uhr | t-online, ASS

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Laster war auf der A13 auf die Seite gekippt. Es bildeten sich lange Staus.

In Berlin ist es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Auf der Autobahn A13 war in Höhe der Anschlussstelle Adlershof ein Laster gegen die Leitplanke geprallt und auf die Seite gekippt, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Auf Bildern von der Unfallstelle ist zu erkennen, dass es sich bei dem Unfallwagen um ein Streufahrzeug handelte.

Zwei verletzte Personen mussten von den Einsatzkräften befreit und in eine Klinik gebracht werden. Eine von ihnen erlitt schwere Verletzungen, wie die Feuerwehr weiter erklärte. Neben einem Rettungshubschrauber waren rund 40 Kräfte im Einsatz.

Berlin: Stau nach Unfall auf A13

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter mitteilte, war die A13 zwischen den Anschlussstellen Schönefeld-Nord und Stubenrauchstraße zunächst voll gesperrt. Inzwischen ist der Fahrstreifen stadtauswärts aber wieder freigegeben. In Richtung Innenstadt besteht die Sperrung weiterhin. Hier müsse noch die Fahrbahn gereinigt werden, hieß es.

Rettungskräfte auf der A13: Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Quelle: Morris Pudwell)



Reisende vom und zum Flughafen BER müssten wegen des Unfalls deutlich mehr Zeit einplanen, sagte die VIZ dem RBB. Auch auf den Umfahrungsstrecken hätten sich lange Staus gebildet.