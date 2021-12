Staatsschutz ermittelt

Rassistische Attacke: Mann schlägt 14-Jährigen ins Gesicht

24.12.2021, 16:06 Uhr | t-online, ads

In einem Bus in Berlin hat ein Unbekannter in einer rassistischen Attacke einen Jugendlichen verletzt. Videoaufnahmen sollen nun helfen, den Täter zu finden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Bei einer Busfahrt durch Berlin hat ein Mann ein Mutter-Sohn-Gespann rassistisch beleidigt und dem 14 Jahre alten Jungen ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, habe sich die Tat in der vergangenen Nacht gegen 22.40 Uhr auf der Buslinie 237 ereignet.

Demnach hatte der Unbekannte die 41-Jährige und ihren Sohn zunächst rassistisch beleidigt, woraufhin der 14-Jährige sich schützend vor seine Mutter stellte. Der Mann nahm das offenbar zum Anlass, um dem Jungen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, so die Polizei. Er trug dabei eine Gesichtsverletzung davon.

Nach ihrem Ausstieg an der Haltestelle Seegefelder Straße/Ecke Senzker Straße meldeten die Opfer die Attacke bei der Polizei. Den Fall ermittelt nun der Staatsschutz. Videoaufnahmen sollen laut Polizei bei der Aufklärung helfen.