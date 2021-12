Berlin

Alarm verrät Bankeinbrecher: Festnahme auf frischer Tat

26.12.2021, 15:03 Uhr | dpa

Eine Alarmanlage ist einem betrunkenen Bankeinbrecher in Lichtenrade zum Verhängnis geworden. Der Verdächtige bemerkte am Sonntagmorgen den ausgelösten Alarm in der Bankfiliale in der Bahnhofstraße nicht, weil dieser ohne Sirene funktionierte, wie ein Polizeisprecher sagte.

Alarmierte Einsatzkräfte erwischten den Mann auf frischer Tat im Obergeschoss. Er hatte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Filiale verschafft und versuchte gerade, einen Safe zu entwenden.

Am Tatort wurden diverse Einbruchswerkzeuge gefunden. Dem Mann wurde Blut abgenommen. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille Atemalkohol. Der Mann sollte noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 27-Jährige muss sich wegen schweren Diebstahls verantworten.