Brandstiftung

Auto in Neukölln völlig ausgebrannt – Clanbezug möglich

31.12.2021, 08:13 Uhr | t-online

In der Nacht wurde in Berlin-Neukölln ein Auto angezündet. (Quelle: Morris Pudwell/t-online)

Bislang unbekannte Täter haben ein Auto in Berlin-Neukölln in Brand gesteckt. Der Fall könnte nach internen Informationen Bezug zum Rabih-Clan haben.

In Berlin-Neukölln ist in der Nacht ein Pkw völlig ausgebrannt. Die hintere Seitenscheibe wurde eingeschlagen, danach haben unbekannte Täter eine brennbare Flüssigkeit in das Fahrzeug gegeben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber t-online.

Interne Quellen gaben gegenüber t-online an, der Brand könne Bezug zum Rabih-Clan haben. Diese Informationen wurden von der Berliner Polizei nicht bestätigt. Der Halter des Fahrzeuges sei demnach noch unbekannt. Allerdings sei bekannt, dass in der Straße, in der der Pkw stand, viel Clan-Klientel wohne.

Klar ist bislang aber nur, dass es sich um Brandstiftung handele und die Polizei ermittelt.