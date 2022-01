Nach Suizid am Alexanderplatz

Grab von toter trans Frau mehrfach geschändet

05.01.2022

Eine Frau zündet die Kerze auf einem Grab an (Symbolbild):

Nach dem Suizid einer trans Frau am Alexanderplatz und der Veröffentlichung von Fotos der Schwerverletzten, sollen Unbekannte mehrfach ihr Grab geschändet haben. Der Lesben- und Schwulenverband zeigt sich erschrocken.

Unbekannte sollen die letzte Ruhestätte der Frau, die sich im vergangenen September am Alexanderplatz angezündet hatte, geschändet haben. Das teilt der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) am Mittwoch mit. Der Fall hatte bereits erneut Aufmerksamkeit auf sich gezogen, nachdem bekannt wurde, dass Fotos der Schwerstverletzten in Chatgruppen geteilt wurden.

Dem LSVD zufolge sei das Grab am 1. und am 4. Januar geschändet worden. Die Täter sollen dabei nach "WELT"-Informationen Erinnerungen beschädigt und einen Feuerlöscher und einen Benzinkanister auf das Grab gelegt haben, letzterer beschriftet mit "on fire" (dt. "brennt"). Der LSVD spricht von einer "gezielt inszenierten Botschaft des Hasses".

LSVD: Grabschändung in Berlin "ein Anschlag auf unsere Grundwerte"

Der Verband zeigt sich über die Taten erschrocken: "Transfeindliche Hassgewalt macht selbst vor Grabstätten und dem Andenken Verstorbener nicht Halt", heißt es in einer Mitteilung. Der Anblick des geschändeten Grabs sei "unerträglich", die Taten "ein Anschlag auf unsere Grundwerte und das Herz unserer Demokratie".



Nach eigenen Angaben hat der Verband Anzeige bei der Polizei erstattet und fordert von Staatsschutz und Staatsanwaltschaft die Aufklärung der Taten. Zu dem Sachverhalt konnte ein Sprecher am Mittwochabend keine Auskunft geben. Der Lesben- und Schwulenverband bittet Zeuginnen und Zeugen der Grabschändungen, sich unter (030) 4664-334700 bei der Polizei zu melden.

Die Verstorbene hatte sich am 14. September 2021 am Alexanderplatz angezündet, ein Kaufhaus-Mitarbeiter hatte sie noch gelöscht. Auf dem Weg ins sowie im Krankenhaus war die schwerstverletzte Frau fotografiert und die Bilder in Chats geteilt worden. Später erlag sie ihren Verletzungen im Unfallkrankenhaus Berlin (UKB).

Hinweis: Hier finden Sie sofort und anonym Hilfe, falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen.