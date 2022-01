Berlin

Vermisste 15-Jährige aus Sachsen-Anhalt in Berlin

07.01.2022, 09:13 Uhr | dpa

Nach einem telefonischen Hinweis hat die Polizei in Berlin-Reinickendorf die seit Juni 2021 vermisste Miriam El-H. aus Sachsen-Anhalt aufgegriffen. "Ihr geht es gut", sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. Sie befinde sich aktuell weiter in Obhut der Polizei. Die Beamten trafen die junge Frau demnach am Freitagmorgen wohlbehalten in einer Wohnung an. Die Polizei hatte mit zwei Fotos nach der 15-Jährigen gesucht.