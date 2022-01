Lockvogel für Räuber gespielt

27-Jähriger in Falle gelockt – 17-Jährige stellt sich

17.01.2022, 14:21 Uhr | t-online, ASS

Für einen jungen Berliner nahm das erste Treffen mit seiner Internetbekanntschaft ein böses Ende. Denn: Der 27-Jährige wurde überfallen. Nun hat sich die Verdächtige gestellt.

In Berlin hat sich eine 17-jährige Tatverdächtige, die als Lockvogel für einen Überfall auf einen 27-Jährigen fungiert haben soll, der Polizei gestellt. Am Mittwoch hatten die Beamten ein Foto der Verdächtigen veröffentlicht und um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte sich die 17-Jährige daraufhin selbst bei den Ermittlern gemeldet. Sie konnte nach der Feststellung ihrer Personalien wieder nach Hause gehen.



Laut Polizeiangaben hatten sich das 27 Jahre alte Opfer und die Verdächtige im November 2020 über die sozialen Medien kennengelernt. Am Abend des 26. Novembers 2020 hatte der Mann die Verdächtige zum Kennenlernen in seine Wohnung in Prenzlauer Berg eingeladen.



Berlin: 27-Jähriger gefesselt und mit Pistole bedroht

Dort soll die 17-Jährige gegen 21.15 Uhr vier mutmaßliche Mittäter in die Wohnung gelassen haben. Die Vermummten sollen den 27-Jährigen dann mit einer Pistole bedroht, zu Boden gebracht und seine Arme auf dem Rücken gefesselt haben.



Anschließend hätten sie die Wohnung des Mannes durchsucht und ein Mobiltelefon, Bargeld sowie einen Autoschlüssel entwendet, hieß es weiter. Den Schlüssel sollen sie genutzt haben, um auch den Pkw des 27-Jährigen zu stehlen.



Nachdem die mutmaßlichen Räuber die Wohnung verlassen hatten, konnte sich das Opfer selbst aus seinen Fesseln befreien und über Nachbarn die Polizei alarmieren.