Mordkommission ermittelt

Mann mit schweren Kopfverletzungen in Auto gefunden – tot

14.01.2022, 14:13 Uhr | dpa, t-online

In Berlin-Gesundbrunnen ist ein 47-Jähriger mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Rettungskräfte fanden den Schwerverletzten in einem Auto. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Ein 47-Jähriger ist in Berlin mit schweren Kopfverletzungen in einem Auto gefunden worden und anschließend im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ermittle nun die Mordkommission in dem Fall.

Der Mann wurde demnach am Donnerstagabend im Ortsteil Gesundbrunnen in Berlin-Mitte gefunden. Wie "Bild" berichtet, soll eine unbekannte Person am Donnerstagabend Rettungskräfte in die Kühnemannstraße alarmiert haben.

Da die Art der Verletzungen und die Auffindesituation des Mannes auf ein Gewaltverbrechen hingedeutet hätten, habe ein Notarzt gegen 19 Uhr die Polizei informiert, berichtet "Bild" weiter.