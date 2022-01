Senior gewürgt

Mann attackiert vier Menschen in Berlin

16.01.2022, 16:09 Uhr | t-online, LKA

Im Berliner Stadtteil Kreuzberg hat ein Mann nacheinander vier Passanten angegriffen und zum Teil verletzt. Gegen ihn wird nun wegen des versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

In der Nacht zu Sonntag ist ein Mann in Berlin auf insgesamt vier Personen losgegangen: Laut Polizei habe er zunächst in der Wilhelmstraße einen 41-Jährigen an den Kopf geschlagen und dabei leicht verletzt. Kurz darauf habe der Täter einen 16-Jährigen in der Großbeerenstraße niedergeschlagen und dessen Geld geraubt. Auch dieser junge Mann wurde leicht verletzt und musste ambulant vor Ort behandelt werden.

Um Mitternacht herum fand der 28-jährige Mann seine nächsten Opfer: In der Zossener Straße habe er einen Fußgänger zu Boden gestoßen. Anschließend habe er in der Großbeerenstraße wiederum einen 70-Jährigen ebenfalls zu Boden gestoßen und stark gewürgt, wie die Polizei berichtet.

Rettungskräfte brachten den verletzten Senior in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei suchten die nähere Umgebung ab und konnten den Tatverdächtigen vor einem Museum festnehmen. Wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts haben die Mordkommission des LKA und die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen zu allen Fällen übernommen.