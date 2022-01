Omikron-Welle bei Einsatzkräften

800 Betroffene: Berliner Polizei startet "Pandemiestufe 1"

17.01.2022, 19:18 Uhr | dpa

Polizist in Berlin (Symbolfoto): Die Beamten haben mit der Omikron-Welle des Coronavirus zu kämpfen. (Quelle: Hanno Bode/imago images)

Im Zuge der steigenden Corona-Zahlen verschärft die Berliner Polizei ihren Kampf gegen das Virus: Ein Krisenstab wurde eingerichtet. Die Sicherheit der Bevölkerung sei jedoch weiter gewährleistet, hieß es.



Die Berliner Polizei hat die "Pandemiestufe 1" eingeleitet und erneut einen Corona-Krisenstab eingerichtet. In dieser ersten von drei Stufen geht es demnach um einen vorsorglichen Akt und innerbehördliche Maßnahmen. "Auswirkungen für die Menschen in Berlin sind nicht spürbar", teilte die Polizei mit. Demnach sind aktuell rund 800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen infiziert oder vorsorglich in Quarantäne.

Wie schon zuvor in Hochphasen der Pandemie wuchs die polizeiinterne Koordinierungsstelle wieder zu einem Krisenstab Covid, wie die Polizei weiter erklärte. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte, ihr sei es sehr wichtig, bereits frühzeitig den nächsten Schritt in der vorsorglichen Begegnung der Infektionslage zu gehen.