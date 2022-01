Berlin

Möchtegernräuber scheitern an Imbissbetreiberin in Kreuzberg

20.01.2022, 11:11 Uhr | dpa

Zwei Möchtegernräuber sind in Berlin-Kreuzberg an einer resoluten Imbissbetreiberin gescheitert. Die beiden Männer betraten am Mittwochabend den Laden am Mehringplatz und forderten mit vorgehaltener Pistole Geld, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 53-Jährige ließ sich demnach aber nicht einschüchtern und zückte ein Küchenmesser, woraufhin die Männer ohne Beute abzogen. Beim Hinausgehen soll einer der Unbekannten noch einen Schuss aus seiner Waffe abgegeben haben, die sich als Schreckschusspistole entpuppte. Die Imbissbetreiberin blieb unverletzt.