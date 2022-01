Berlin

1. FC Union Berlin bei Borussia Mönchengladbach gefordert

22.01.2022, 02:33 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin will den Schwung aus dem Derby-Sieg gegen Hertha BSC im Pokal auch in die Fußball-Bundesliga mitnehmen. Am heutigen Samstag kann der Hauptstadtclub seine positive Serie von derzeit vier Spielen nacheinander ohne Niederlage bei Borussia Mönchengladbach fortsetzen.

Nur drei Tage nach dem 3:2 im Achtelfinale bei Hertha sehen sich die Köpenicker trotz der Krise der Borussia allerdings nicht in der Favoritenrolle. Gladbach hat als Tabellen-Zwölfter nur noch vier Zähler Vorsprung vor der Abstiegszone und liegt neun Punkte hinter dem Fünften Union.