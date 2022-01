Berlin

Alkoholisierter Autofahrer pöbelt und droht mit Schlagstock

24.01.2022, 14:39 Uhr | dpa

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht zum Montag in Lichtenberg mit seinem Wagen im Seitengraben gelandet. Der 43-Jährige stellte sich daraufhin mit einem Schlagstock bewaffnet an den Fahrbahnrand und pöbelte die vorbeifahrenden Autofahrer an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch die hinzugerufenen Polizisten bedrohte der Mann.

Als er mit seinem Schlagstock auf einen Beamten zulief, setzte dieser Reizgas ein und konnte den Mann schließlich mit seinen Kollegen überwältigen. Dabei wurden sowohl der 43-Jährige als auch zwei Polizisten leicht verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.