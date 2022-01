Berlin

Mann wird bei Streit in Neukölln mit Messer schwer verletzt

30.01.2022, 14:53 Uhr | dpa

Bei einem Streit in Berlin-Neukölln ist ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Bundespolizisten bemerkten am frühen Sonntagmorgen eine sich streitende Menschengruppe bei der S-Bahnstrecke an der Saalestraße, wie die Landespolizei mitteilte. Die Kontrahenten sollen sich demnach geschlagen haben. Als sie die Beamten sahen, sollen alle weggelaufen sein - bis auf einen verletzten Mann.

Er ging auf die Sicherheitskräfte zu und bat um Hilfe wegen Messerstichen im Oberkörper. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Auf dem Bahnsteig der S-Bahn-Station Sonnenallee nahmen die Bundespolizisten insgesamt sieben Männer im Alter zwischen 22 und 35 Jahren fest. Die Verdächtigen wurden an die Landespolizei übergeben. Die Beamten sicherten Spuren und Videoaufnahmen.

Der Grund für den Streit war unklar. Die Personalien und das Alter des Verletzten waren der Polizei zunächst nicht bekannt.