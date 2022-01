Berlin

Verbotenes Autorennen: Einjähriger Sohn sitzt auch im Wagen

31.01.2022, 13:35 Uhr | dpa

Nach einem mutmaßlich illegalen Rennen dreier Autos hat die Polizei in Berlin einen tatverdächtigen Fahrer gestoppt. Im Wagen des 29-Jährigen saßen am Sonntagabend auch dessen 30-jährige Ehefrau und der einjährige Sohn, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die drei Autos waren den Angaben zufolge einem Zeugen aufgefallen, der gerade auf der Landsberger Allee unterwegs war. Demnach verlor er zwei der Fahrzeuge bald aus den Augen, folgte aber dem dritten Auto, das bei hohem Tempo rücksichtslos gefahren sei und dabei auch rote Ampeln missachtet habe.

Die alarmierten Beamten stoppten den 29-jährigen Verdächtigen und überprüften dessen Führerschein. Dabei stellten sie den Angaben zufolge verschiedene Fälschungsmerkmale fest und beschlagnahmten daraufhin die Fahrerlaubnis. Gegen den Mann werde nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung ermittelt. Zudem werde ein Bericht an das zuständige Jugendamt übermittelt.