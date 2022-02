Berlin

Giffey bei Berlinale: "Wir haben eine Verantwortung"

10.02.2022, 20:51 Uhr | dpa

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat die Entscheidung gelobt, die Berlinale dieses Jahr in Präsenz stattfinden zu lassen. "Jeder Film, den wir sehen, den wir zusammen erleben dürfen, jeder Eindruck, jede Geschichte löst etwas aus", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstagabend bei der Eröffnung der Filmfestspiele. "Und ich glaube, gerade jetzt sehnen wir uns so sehr danach. Und deshalb ist es gut, dass dieses Festival in Präsenz stattfinden kann. Auch unter schwierigen Bedingungen, gerade jetzt."

Berlin sei eine der großen Filmstädte der Welt. "Wir haben eine Verantwortung, gerade hier, die Branche, die Kino- und Filmbranche, zu unterstützen", betonte Giffey. Wegen der Corona-Pandemie findet die Berlinale dieses Jahr in Präsenz, aber verkleinerter Form statt.