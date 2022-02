Berlin

Corona-Inzidenz in Sachsen sinkt erneut

16.02.2022, 07:38 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist den zweiten Tag infolge zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Mittwoch mit 1145,2 an. Am Dienstag hatte der Wert bei 1227,7 gelegen. Bundesweit sank die Inzidenz ebenfalls - auf 1401,0 nach 1437,5 am Vortag.

Das stärkste Infektionsgeschehen in Sachsen wird weiterhin aus der Leipziger Region gemeldet. Die höchste Inzidenz wies am Mittwoch der Landkreis Leipzig mit 1532,6 aus. Den niedrigsten Wert meldete Chemnitz mit 803,6.

Binnen 24 Stunden wurden landesweit 9433 Corona-Neuinfektionen gemeldet und 14 weitere Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind in Sachsen 14 237 Corona-Patienten gestorben.