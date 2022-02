Behebung dauert an

Stromausfall in Teilen von Heinersdorf und Weißensee

16.02.2022, 16:36 Uhr | t-online

Licht aus für zahlreiche Bürger im Berliner Nordosten: In Teilen zweier Pankower Ortsteile ist der Strom ausgefallen. Die Behebung der Störung soll noch bis in den Abend dauern.

In Berlin-Pankow stehen einige Anwohner derzeit ohne Strom da. Wie das Berliner Störungsmanagement am Mittwoch mitteilte, ist in den Ortsteilen Heinersdorf und Weißensee teilweise der Strom ausgefallen. Grund sei eine Störung im Mittelspannungsnetz, hieß es.

Betroffen sind demnach die Amalienstraße, Charlottenburger Straße, Gustav-Adolf-Straße, Gäblerstraße, Pistoriusstraße, Schönstraße und Umgebung. Auch im Obersteiner Weg, der Rennbahnstraße, der Romain-Rolland-Straße, der Straße 246 und in der Umgebung gibt es aktuell keinen Strom.

Mitarbeitende sind laut Störungsmanagement bereits im Einsatz, um die Störung zu beheben. Dies könne jedoch noch bis 21 Uhr dauern.