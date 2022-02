SUV-Unfall in Berlin

Trägt er die Schuld an vier Toten?

17.02.2022, 06:28 Uhr | Anne Baum und Marion van der Kraats, dpa

Am Donnerstag findet in Berlin ein langer Prozess sein Ende. Vier Menschen sind tot, gestorben bei einem Unfall, der deutschlandweit für Aufsehen sorgte. Doch der Zustand des Angeklagten warf bis zuletzt Fragen auf.

War es Verantwortungslosigkeit, die 2019 zu dem schweren Autounfall in der Berliner Innenstadt mit vier getöteten Fußgängern führte? Staatsanwaltschaft und Anwälte von Hinterbliebenen sind davon überzeugt.



Der Angeklagte habe bewusst gegen ärztliche Auflagen verstoßen, habe sich trotz einer Epilepsie und einer Gehirnoperation nur einen Monat zuvor an das Steuer seines Wagens gesetzt. "Er verstieß bewusst gegen ärztliche Weisungen", sagte einer der Nebenklage-Anwälte im Prozess. An diesem Donnerstag will das Berliner Landgericht sein Urteil verkünden.



Zerstörtes Auto im September 2019 (Archivfoto): Nun steht vor dem Landgericht Berlin das Urteil an. (Quelle: Britta Pedersen/dpa)



Prozess in Berlin: "Wir krümmen uns vor Schmerz"

Die meisten Nebenkläger fanden in den zurückliegenden dreieinhalb Monaten nicht die Kraft an dem Prozess gegen den inzwischen 45 Jahre alten Autofahrer teilzunehmen.



Ihre Anwälte gaben ihrem Leid eine Stimme in verlesenen Erklärungen ihrer Mandanten: "Wir krümmen uns vor Schmerz. Wir weinen und weinen und weinen", schrieb eine 38-Jährige. Sie musste am 6. September 2019 mitansehen, wie ihr dreijähriger Sohn und ihre 64 Jahre alte Mutter zeitgleich starben. Ein "schwarzes, riesiges Ding" habe sie gestreift, verlas ihre Anwältin. "Das Auto nimmt alles mit auf seinem Weg."

Der Angeklagte saß an jenem folgenschweren Tag am Steuer eines SUV, als er einen epileptischen Anfall erlitten haben soll. Mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde fuhr er laut Gutachten auf den Gehweg der Invalidenstraße in Berlin-Mitte, riss einen Poller und eine Ampel mit sich, raste in eine Fußgängergruppe. Neben den Jungen und seiner Großmutter wurden zwei 28 und 29 Jahre alte Männer getötet.



Anteilnahme nach dem Unfall (Archivfoto): Der Crash in Berlin-Mitte löste landesweit eine Debatte über das Fahren von SUVs in Innenstädten aus. (Quelle: Annette Riedl/dpa)



Prozess am Landgericht: Ist der Angeklagte schuldfähig?

"Sie hätten auf gar keinen Fall fahren dürfen", betonte Oberstaatsanwalt Dirk Klöpperpieper in seinem Plädoyer vor rund zwei Wochen. Der Angeklagte habe wegen eines epileptischen Anfalls verkrampft und das Gaspedal des sehr schnellen Wagens voll durchgetreten.



Aus Sicht des Staatsanwalts ist der Deutsche wegen fahrlässiger Tötung in vier Fällen sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs schuldig zu sprechen. Klöpperpieper forderte eineinhalb Jahre Haft auf Bewährung.



Verteidiger Robert Unger plädierte hingegen auf Freispruch. Sein Mandant habe im Mai 2019 erstmals einen epileptischen Anfall erlitten. Ein kleiner Hirntumor sei minimalinvasiv entfernt worden. Keiner seiner behandelnden Ärzte habe vor dem Unfall eine strukturelle Epilepsie diagnostiziert. Es habe keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass er nochmals einen Krampfanfall erleiden könnte.



Die ärztlichen Risikobelehrungen seien zwar unzureichend und zum Teil nicht eindeutig gewesen, räumte der Staatsanwalt ein. Er sieht aber den Verkehrsteilnehmer in der Pflicht: "Bei der Vorgeschichte hätte er sich informieren müssen, ob er fahrtauglich ist."