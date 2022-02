Täter auf der Flucht

Jugendlicher in Kreuzberg bei Messerangriff schwer verletzt

18.02.2022, 15:39 Uhr | dpa

Zwei 16-Jährige sind in Kreuzberg unterwegs, als einer von ihnen von Unbekannten attackiert wird. Der junge Mann liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus – die Gründe des Angriffs sind ungewiss.

Ein Jugendlicher ist in Berlin-Kreuzberg mit einem Messer schwer an beiden Beinen verletzt worden. Der 16-Jährige wurde am Donnerstagabend nach Angaben seines gleichaltrigen Begleiters unvermittelt aus einer Gruppe von zehn bis fünfzehn Männern heraus angegriffen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Auf der Naunynstraße schlugen die Unbekannten demnach auf ihn ein und stachen ihm in beide Beine. Nachdem sich der Angegriffene und sein Begleiter in ein nahe gelegenes Geschäft gerettet hätten, seien die Täter geflohen.

Rettungskräfte brachten den 16-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach den Angaben vom Freitag nicht. Der ebenfalls 16-jährige Begleiter blieb unverletzt. Zur Identität der Tatverdächtigen lagen zunächst keine näheren Erkenntnisse vor.