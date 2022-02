Berlin

Ruhnert: Tore auch ohne Kruse geschossen

26.02.2022, 14:46 Uhr | dpa

Union Berlins Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert will die Folgen des Abgangs von Torjäger Max Kruse "nicht wegdiskutieren". Dennoch hofft der 50-Jährige nach drei Spielen ohne Tor und Punkt möglichst bald auf die Trendwende. "Wir haben viele Spiele ohne Max gemacht, die haben wir gut gestaltet und auch Tore geschossen", sagte Ruhnert beim Pay-TV-Sender Sky kurz vor der Partie in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05. "Jetzt geht es darum, dass es uns wieder gelingt."

Kruse (33) hatte die Berliner kurz vor dem Ende der Transferperiode Ende Januar Richtung VfL Wolfsburg verlassen. Union ist vom vierten auf den neunten Rang abgerutscht. Kruse habe "in die Mannschaft hineingewirkt", sagte Ruhnert. "Wir wissen, dass das ein Verlust ist, ohne Zweifel."