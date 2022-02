Berlin

Zwei Männer durch Stiche in Charlottenburg verletzt

27.02.2022, 14:20 Uhr | dpa

Eine Gruppe von fünf Männern soll zwei Fußgänger in Berlin-Charlottenburg mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Zeugen eines Cafés an der Nürnberger Straße hörten am Samstagabend Schreie und bemerkten die Attacke, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Während die Zeugen den 25-jährigen Verletzten in den Laden zogen, erlitt demnach ein 24-Jähriger Stiche am Arm. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Auto in Richtung Lietzenburger Straße.

Der 25-Jährige musste den Angaben zufolge wegen der lebensgefährlichen Verletzungen sofort in einem Krankenhaus operiert werden. Der Jüngere wurde ambulant versorgt. Die Nürnberger Straße blieb wegen des Einsatzes zwischen der Tauentzienstraße und Eislebener Straße ab 20.30 Uhr für knapp drei Stunden gesperrt. Der Grund für den Angriff war zunächst unklar.