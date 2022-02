Berlin

Seniorin kippt bei Unfall im Bus um

28.02.2022, 18:27 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus in Berlin-Pankow ist eine 81-jährige Insassin im Bus lebensgefährlich verletzt worden. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Fahrerin des Autos sowie ein Mann und eine Frau, die ebenfalls im Bus saßen, wurden den Angaben zufolge am Montag leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 71-jährige Fahrerin des Autos die Berliner Straße in Richtung Breite Straße, als sie von ihrer Fahrspur nach links auf den Sonderfahrstreifen für Busse wechselte, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß der Wagen der Seniorin mit dem Bus zusammen.



Durch die Bremsung stürzten den Angaben zufolge im Bus eine 20-Jährige, die 81-jährige Seniorin und ein 50 Jahre alter Mann. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.