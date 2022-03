Mit Messer und Morgenstern

Bewaffnete Gruppe greift Jugendliche an – ein Schwerverletzter

01.03.2022, 19:12 Uhr | dpa

In Berlin ist eine fünfköpfige Gruppe auf zwei 18-Jährige losgegangen – mit Pfefferspray, einem großen Messer sowie einem Morgenstern. Die Jugendlichen wurden dabei teils schwer verletzt.

Zwei 18-Jährige sind in Berlin-Mitte von einer fünfköpfigen Gruppe angegriffen und verletzt worden – einer der beiden schwer. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beleidigten die unbekannten Männer die zwei Jugendlichen am Montagabend, griffen sie anschließend mit Pfefferspray an und bewarfen sie dann mit Steinen. Der Vorfall ereignet sich im Stadtteil Wedding an der Ecke Schwedenstraße/Osloer Straße, hieß es.

Einer der beiden 18-Jährigen erlitt eine Stichverletzung im Oberkörper und wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem erlitten die beiden jungen Männer Augenreizungen. Zeugen zufolge trug die Gruppe der Tatverdächtigen ein großes Messer und einen Morgenstern bei sich, hieß es von der Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die Unbekannten und die Jugendlichen nicht gegenseitig gekannt haben. Die Polizei ermittelt.