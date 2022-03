Berlin

Fridays for Future demonstriert gegen Krieg in Ukraine

03.03.2022, 02:58 Uhr | dpa

Die Klimaschutzinitiative Fridays for Future demonstriert heute gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine. Zu einer Kundgebung am Reichstagsgebäude sind laut Polizei 2000 Teilnehmer angemeldet. Der Titel lautet: "Gedenkveranstaltung von Schülerinnen und Schülern: Frieden und Solidarität mit der Ukraine". Die Demonstration soll auch zur Botschaft der Ukraine in der Albrechstraße nahe der Spree führen.

Fridays for Future erklärte, sie folgten einem Aufruf der ukrainischen Klimaschützer, die zu weltweiten Protesten aufriefen. Wegen der Dringlichkeit der Lage werde bereits am Donnerstag demonstriert. Auch in anderen deutschen Städten sind Kundgebungen geplant.

Auch in den nächsten Tagen stehen wieder Demonstrationen gegen den Krieg an. Am Freitag (15.00 Uhr) ist eine "Friedensfahrt" für Radfahrer vom Olympiastadion zum Brandenburger Tor mit 500 Teilnehmern geplant. Am Samstag (17.00 Uhr) wollen Linksautonome mit 200 Demonstranten unter dem Motto "Für den Frieden - gegen die Nato" vom Leopoldplatz in Wedding zum S-Bahnhof Schönhauser Allee laufen. Und am Sonntag ist eine Demonstration vor der russischen Botschaft mit 300 Teilnehmern angekündigt.