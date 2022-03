Berlin

Alabali-Radovan: Gleichstellung ist Basis für Demokratie

04.03.2022, 15:20 Uhr | dpa

Die Integrationsbeauftrage der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), hat zum Internationalen Frauentag am 8. März das Ziel bekräftigt, mehr für die Gleichstellung der Geschlechter zu tun. Wie sie am Freitag in Berlin mitteilte, gelte den aus der Ukraine geflüchteten Frauen und Kindern derzeit besondere Solidarität.

Darüber hinaus will Alabali-Radovan die Rechte von Frauen insgesamt stärken. So sollten die Finanzierung von Frauenhäusern verbessert, Gewalt gegen Frauen und Kinder effektiver verhindert und der Paragraph 291a aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Der umstrittene Paragraph verbietet es Ärztinnen und Ärzten, über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren.

Auch verwies die Schweriner SPD-Abgeordnete auf die Anhebung des Mindestlohnes auf 12 Euro, um Gehaltsunterschiede bei Männern und Frauen auszugleichen. "Gerade jetzt gilt, dass wir unseren entschlossenen Kampf für die Demokratie und unsere Werte fortsetzen. Dazu gehört zentral die Gleichstellung der Geschlechter, die für eine freie und demokratische Gesellschaft existenziell ist", betonte Alabali-Radovan.