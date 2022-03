Berlin

Motorrad brennt

11.03.2022, 08:06 Uhr | dpa

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug "Feuerwehr" zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Motorrad hat in der Nacht in Berlin-Kaulsdorf im Bezirk Marzahn-Hellersdorf gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie der Lagedienst der Berliner Feuerwehr mitteilte. Das Bike war auf dem Gehweg der Myslowitzer Straße abgestellt und hatte am Freitagmorgen aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Es brannte komplett ab. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich.