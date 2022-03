Berlin

Union versteigert signierte Aufwärm-Shirts für Ukraine-Hilfe

22.03.2022, 12:45 Uhr | dpa

Autos parken vor dem Hauptgebäude am Stadion An der Alten Försterei. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Für die Hilfe für Menschen aus der Ukraine versteigert Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin signierte Aufwärm-Shirts, die die Spieler vor der Partie beim FC Bayern München getragen haben. Den Auftakt machte am Dienstag das Shirt von Verteidiger Paul Jaeckel, wie die Köpenicker mitteilten. Noch bis zum 29. März kann darauf geboten werden.

Vor dem Spiel in München am Samstag hatten die Köpenicker die Hemden mit der Aufschrift "Eisern für Menschlichkeit" getragen. Der Erlös aus der Auktion komme der Stiftung "Union vereint. Schulter an Schulter" und deren Engagement zur Unterstützung der Menschen in und aus der Ukraine zugute, hieß es.