Täter flüchten unerkannt

Maskierte überfallen Hotel in Wilmersdorf mit Messer

23.03.2022, 09:50 Uhr

Drei Unbekannte haben im Berliner Ortsteil Wilmersdorf ein Hotel ausgeraubt. Mit einem Messer bedrohten die Maskierten eine Mitarbeiterin und flohen mit ihrer Beute. Die Polizei ermittelt.

Schock für eine 28-jährige Hotelangestellte am frühen Morgen: Maskierte Räuber haben am Mittwoch gegen 4 Uhr ein Hotel in Berlin-Wilmersdorf überfallen. Das teilte die Polizei mit.

Demnach betraten die Maskierten das Hotel in der Brandenburgischen Straße und bedrohten die Mitarbeiterin mit Messer. Anschließend soll das Trio mit dem erbeuteten Geld in Richtung Adenauerplatz geflohen sein.

Die 28-Jährige kam mit einem Schrecken davon. Sie wurde nicht verletzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.