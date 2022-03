In Neukölln

Mann springt aus brennendem Haus – schwerverletzt

26.03.2022, 00:05 Uhr | dpa

Feuerwehrfahrzeuge auf dem Weg zum Einsatz (Symbolbild): In Berlin sprang ein Mann aus einem brennenden Haus. (Quelle: Marius Schwarz/imago images)

Mehrere Schwerverletzte forderte ein Brand in Neukölln am Freitagabend. In einem Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann versuchte sich durch einen Sprung aus dem Fenster zu retten.

Bei einem Feuer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Neukölln sind acht Menschen verletzt worden. Eine Person sei vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem ersten oder zweiten Stock gesprungen und habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagabend. Eine weitere Person sei über eine Drehleiter von den Einsatzkräften aus dem ersten Stock gerettet worden. Unter den Verletzten sind demnach zwei weitere Schwerverletzte sowie fünf Leichtverletzte. Bei ihnen bestehe Verdacht auf Rauchgasvergiftungen. Weitere Details waren zunächst unklar.

Der Brand im Erdgeschoss des Hauses in der Karl-Marx-Straße war am späten Abend bereits gelöscht. Den Angaben zufolge waren knapp 100 Feuerwehrleute vor Ort. Zur Ursache des Feuers war zunächst nichts bekannt.