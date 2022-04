Anteilnahme im Netz

Deutschlands älteste Influencerin tot – Familie trauert

01.04.2022, 09:46 Uhr | pb, t-online

Große Trauer im Netz um Berlins "Oma Hedel": Mit 101 Jahren ist die Rentnerin aus Friedenau gestorben. Ihre Tausenden Netz-Fans haben eine Erklärung der Familie der Influencerin betroffen zur Kenntnis genommen.

In Berlin ist Deutschlands wohl älteste Influencerin "Oma Hedel" im Alter von 101 Jahren verstorben. Das teilte die Familie der Berlinerin auf Instagram mit. Auf ihrem Instagram-Account hatte Hedwig R. aus Friedenau noch im Oktober vergangenen Jahres Beiträge aus ihrem Leben mit ihren rund 10.000 Abonnenten geteilt. Die Beiträge auf ihrem Account "Oma Hedel" wurden meist von ihrer Enkelin veröffentlicht.

Laut dem Beitrag der Familie war R. bereits Ende des vergangenen Jahres "friedlich eingeschlafen". Man habe sich erst jetzt dazu entschlossen, der Community von R. über den Tod zu berichten, da man es "als Familie erst sacken lassen und verarbeiten" habe müssen. Die Trauer der Angehörigen ist demnach groß: "Sie fehlt uns jeden Tag, aber wir sind auch sehr dankbar für ihr langes und schönes Leben."

Das Profil auf Instagram soll in Gedenken an sie bestehen bleiben. Dort verfolgten Fans in den letzten Jahren "Oma Hedels" Ausflüge ins Tegeler Fließ, an den Wannsee – oder auch zu einem Fußballspiel von Hertha BSC Berlin. R. hatte laut "B.Z." früher als Stationshilfe im Gertrauden-Krankenhaus im Berliner Stadtteil Wilmersdorf gearbeitet.

Von der Familie der Verstorbenen hieß es auf Instagram: "Hoffentlich konnte euch Oma mit ihrer wundervollen und lebensbejahenden Art eine kleine Freude im Instagram-Alltag machen und hat vielleicht den einen oder die andere inspiriert, egal wie alt man ist, immer noch alles voller Freude mitzumachen."

Auf der Plattform erhielt die Nachricht über den Tod von "Oma Hedel" hunderte Kommentare, in denen Fans ihr Beileid ausdrückten. Sie wird wohl auch nach ihrem Tod ihren Fans in Erinnerung bleiben. Auf Instagram hieß es etwa "Sie haben meinen Tag versüßt", und auch "Sie sind mein Vorbild".

Und vielleicht nehmen sich einige von "Oma Hedels"-Fans auch die Worte ihrer Familie zu Herzen: "Vergeudet keinen Tag, denn das Leben ist so kurz und so wertvoll."