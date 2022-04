Zweite Tote an diesem Wochenende

Frau stirbt bei Brand in Tempelhof – Verletzte im Wedding

10.04.2022, 09:30 Uhr | pb, t-online

Wohnungsbrand in der Friedrich-Wilhelm-Straße: In Tempelhof kam eine Frau ums Leben. (Quelle: Pudwell)

Tragischer Rettungseinsatz für die Berliner Feuerwehr: In Tempelhof steht eine Wohnung in Flammen. Die Bewohnerin kann nicht mehr reanimiert werden. Auch im Wedding brannte es.

In Tempelhof ist eine Frau bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen, sie ist das zweite Brandopfer an diesem Wochenende in Berlin: Schon in der Nacht zu Samstag war eine Seniorin nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Charlottenburg ums Leben gekommen.

Rettungskräfte in Tempelhof: Die Frau, die in der ausgebrannten Wohnung gelebt hatte, konnte nicht mehr reanimiert werden. (Quelle: Pudwell)



Zu dem Brand in Tempelhof war die Feuerwehr gegen kurz nach zwei Uhr in der Früh alarmiert worden, berichtete ein Reporter vor Ort. Den Kräften sei es zwar noch gelungen, die Bewohnerin aus dem Haus zu bergen – doch ein hinzugerufener Notarzt konnte sie nicht mehr reanimieren.



Auch die Katze der Frau starb demnach. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Wilhelm-Straße konnten sich durch den stark verrauchten Wohnungsflur retten, so der Reporter weiter. Laut Berliner Feuerwehr sei man mit 34 Kräften im Einsatz gewesen, der Einsatz habe rund zweieinhalb Stunden gedauert.

Etwa eine Stunde später rückte die Feuerwehr zu einem Brand im Ortsteil Wedding aus, wo es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im vierten Geschoss eines Mehrfamiliengebäudes brannte. Drei Menschen wurden bei dem Feuer verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. 13 Mieter mussten das Haus verlassen und wurden in einem Bus der BVG betreut.

Einen Tag zuvor, am späten Samstagabend, war ein Feuer in einem Wohnhaus in Friedrichshain ausgebrochen. Hierbei wurde ein Bewohner verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Auch für diesen Brand ist die Ursache nach Angaben des Feuerwehrsprechers noch ungeklärt.