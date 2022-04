Toter Mann identifiziert

Leiche in Spandau gefunden: Verdächtiger in Haft

13.04.2022, 14:56 Uhr | t-online

In Niedersachsen ist ein 42-Jähriger festgenommen worden. Er steht im Verdacht, einen Litauer getötet zu haben. Dessen Leiche war in einer Spandauer Wohnung entdeckt worden.

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einer Spandauer Wohnung konnte der Tote nun identifiziert werden. Wie die Polizei Berlin am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei der Leiche um einen 47-jährigen Litauer, der sich nur vorübergehend in Berlin aufgehalten haben soll.

Mutmaßliches Tötungsdelikt in Berlin: Verdächtiger in Haft

Ermittlungen einer Mordkommission hätten zudem zu einem 42-Jährigen – ebenfalls aus Litauen – geführt, der dringend tatverdächtig ist, den Mann getötet zu haben. Der Verdächtige sei zunächst flüchtig gewesen, konnte schließlich jedoch in Niedersachsen festgenommen werden. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Totschlags.

Die Polizei war am Sonntagabend in den Berliner Ortsteil Falkenhagener Feld gerufen worden. Gegen 18 Uhr war dort in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stadtrandstraße ein Mann tot aufgefunden worden. Die Auffindesituation deutete auf ein Tötungsdelikt hin, wie Polizei mitgeteilt hatte.

Die Ermittlungen dauern laut Polizeiangaben vom Mittwoch an.