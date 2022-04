Nächtlicher Feuerwehreinsatz

Dachstuhlbrand in Sechsgeschosser in Berlin-Charlottenburg

14.04.2022, 09:07 Uhr | dpa

Einsatzfahrzeuge der Berliner Feuerwehr im nächtlichen Einsatz (Archivbild): In Charlottenburg brannte über Nacht ein Dachstuhl. (Quelle: Frank Sorge/imago images)

In Berlin-Charlottenburg hat ein Brand in einem Wohnhaus in der Nacht zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Über 100 Feuerwehrleute waren mehrere Stunden im Einsatz.

Der ausgebaute Dachstuhl eines sechsgeschossigen Wohnhauses ist in Charlottenburg am Mittwoch in Brand geraten. 130 Kräfte löschten die Flammen, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Verletzt wurde niemand.



13 Menschen aus dem Haus in der Arcostraße wurden vom Rettungsdienst untersucht. Die Nachlöscharbeiten dauerten in der Nacht noch an. Die Feuerwehr machte keine Angaben zur Brandursache.