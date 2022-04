Sechsfache Mutter tot

31-Jährige in Berlin erstochen: Zeugen gesucht

30.04.2022, 15:06 Uhr | dpa, t-online

An dem Ort, wo eine sechsfache Mutter mit Messerstichen getötet wurde, legt ein Mann Blumen nieder: Nun sucht die Polizei nach Zeugen. (Quelle: Cartensen/dpa)

Nachdem eine sechsfache Mutter mit einem Messer auf offener Straße getötet worden war, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Tatverdächtig ist der Lebensgefährte der Frau.

Nach der Tötung einer Frau in Berlin-Pankow durch Messerstiche auf offener Straße suchen die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft nach Zeugen (Mehr zu dem Fall finden Sie hier). Gesucht werden Fotos, Videos und Hinweise zur Tat am Freitagmorgen gegen 10.00 Uhr auf der Maximilianstraße/Ecke Mühlenstraße, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Auch Beobachtungen zur Flucht des mutmaßlichen Täters werden demnach gesucht. Hinweise nimmt die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes entgegen.

Die 31 Jahre alte Frau ist mit mehreren Messerstichen getötet worden – nach ersten Erkenntnissen von ihrem Lebensgefährten. Der 42 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen, er soll mit dem Opfer sechs gemeinsame Kinder haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der afghanische Mann sei dringend tatverdächtig, die Frau am Freitagmorgen getötet zu haben.