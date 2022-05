Suche der Polizei

Vermisster Leon aus Brandenburg: Ist der 13-Jährige in Berlin?

02.05.2022, 18:19 Uhr | pb, t-online

Läuft ein 13-jähriger Vermisster in diesen Tagen durch Berlin? Am Wochenende verschwand Leon Alexander Müller aus Senftenberg – nun vermutet die Polizei, dass er sich in der Hauptstadt aufhalten könnte.

Seit Sonntag wird in Brandenburg der 13 Jahre alte Leon Alexander Müller aus Senftenberg vermisst. Am Montag berichtete die Polizei aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz über das Verschwinden des Jungen – und veröffentlichte auch ein Foto des Vermissten.

In einer Pressemitteilung der Polizei hieß es, dass der Junge gegen 10 Uhr am Sonntag die Wohnung seiner Mutter in der Rathenaustraße verlassen hätte, mit unbekanntem Ziel. Weil Leon auch in seiner Wohngruppe in Dahme/Mark nicht angetroffen werden konnte, beschäftigt der Vermisstenfall nun auch die örtliche Polizei.

Vermisster Teenager aus Brandenburg könnte in Berlin sein

Die Polizeiinspektion Oberspreewald-Lausitz beschreibt den Vermissten als etwa 1,60 Meter groß – Leon hat demnach eine schlanke Gestalt und Sommersprossen. Am Tag seines Verschwindens trug Leon blaue Jeans, weiße Turnschuhe und T-Shirt sowie eine schwarze Jacke mit Reißverschluss.

Im Gepäck habe er am Sonntag auch einen schwarzen Rucksack der Marke Puma und eine umhängbare Musikbox gehabt. Zudem soll Leon eine schwarze Bauchtasche bei sich geführt haben. Die Polizei hält es für möglich, dass Leon sich damit nach Berlin aufgemacht hat.



Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz liegt im südlichen Teil von Brandenburg und ist von Berlin rund 140 Kilometer entfernt. Unklar ist, was der vermisste Teenager in der Hauptstadt vorhaben könnte.



Wer den Jungen auf seiner Reise gesehen hat, wird von den Ermittlern gebeten, sich bei der Polizei in Senftenberg unter der Telefonnummer 03573 880 oder online auf dem Hinweisportal der Polizei Brandenburg zu melden.