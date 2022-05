Boot an Anlegestelle in Oberschöneweide abgebrannt

Boot an Anlegestelle in Obersch├Âneweide abgebrannt

In der Nacht ist auf der Spree in Berlin-Obersch├Âneweide ein Boot abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer auf dem etwa zwei Meter langen Boot an einer Anlegestelle nahe der Schnellerstra├če war aus noch unbekannter Ursache am Dienstagmorgen ausgebrochen. Die Feuerwehr hat gel├Âscht.