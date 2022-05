Senatsbeschluss: Kürzere Isolationsfrist bei Infektion

Der Senat hatte das Thema bereits bei der Sitzung am Dienstag in der Vorwoche diskutiert, eine Entscheidung aber wegen offener Fragen noch verschoben. Zuletzt hatten auch die Gesundheitsminister von Bund und L├Ąndern noch einmal ├╝ber die Fristverk├╝rzung geredet und sich grunds├Ątzlich darauf verst├Ąndigt. Zur Begr├╝ndung verwiesen sie nach ihrer Schaltkonferenz am vergangenen Donnerstag auf die zunehmende Immunit├Ąt in der Bev├Âlkerung und mildere Corona-Verl├Ąufe mit der Omikron-Variante.