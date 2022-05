In gut einer Stunde in den Spreewald

Kahn im Spreewald (Archivbild): Auch bei Kanufahrern ist der Spreewald sehr beliebt. (Quelle: blickwinkel/imago-images-bilder)

Saftige Wiesen, gr├╝ne B├Ąume und viele kleine Kan├Ąle: F├╝r Boots- und Naturfreunde ist der Spreewald ein Muss ÔÇô und dank des 9-Euro-Tickets im Sommer besonders g├╝nstig zu erreichen. In weniger als einer Stunde geht es mit dem RE2 in die beiden Spreewaldorte L├╝bben und L├╝bbenau in Brandenburg.

St├Ądtetrip durch Dresden oder Wandern in der S├Ąchsischen Schweiz

Auch die s├Ąchsische Landeshauptstadt Dresden ist mit dem Regionalverkehr von Berlin aus schnell zu erreichen. Etwa dreieinhalb Stunden dauert die Fahrt von Berlin mit dem RE5 bis Elsterwerda und dann weiter mit dem RB31 bis Dresden Hauptbahnhof.

Wem mehr nach Wandern in der Natur als nach St├Ądtetrip ist, der kann sich ab Dresden in die S-Bahn schwingen und in nur rund 45 Minuten den Nationalparkbahnhof Bad Schandau in der S├Ąchsischen Schweiz erreichen.

Blick auf die Bastei in der S├Ąchsischen Schweiz (Archivbild): Sie ist ein beliebtes Ziel f├╝r Wanderer. (Quelle: Daniel Sch├Ąfer/imago-images-bilder)

Ostdeutsche Landeshauptst├Ądte erkunden

Neben Dresden sind auch die Hauptst├Ądte von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Th├╝ringen von Berlin mit dem 9-Euro-Ticket g├╝nstig zu erreichen. In gut zweieinhalb Stunden geht es mit dem RE2 nach Schwerin.

Blick auf das Schweriner Schloss (Archivbild): Auch die mecklenburg-vorpommerische Landeshauptstadt ist von Berlin schnell zu erreichen. (Quelle: Norbert Neetz/imago-images-bilder)

Nur eine Stunde und 40 Minuten braucht der RE1 nach Magdeburg, Sachsen-Anhalts Hauptstadt. Hier k├Ânnen Reisende dann auch in den RE10 umsteigen und in gut zwei Stunden in die th├╝ringische Hauptstadt Erfurt weiterreisen.

Kulturprogramm in Wittenberg

Blick auf die Schlosskirche Lutherstadt Wittenberg (Archivbild): Seit 1996 ist sie UNESCO-Welterbest├Ątte. (Quelle: Westend61/imago-images-bilder)

Wem der Sinn nach Kultur steht, der sollte sich in den RE3 schwingen und ins brandenburgische Wittenberg fahren. Nur knapp eineinhalb Stunden dauert die Anreise in die Lutherstadt. Dort warten gleich vier Unesco-St├Ątten auf Besucher.