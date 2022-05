Kabinett beschließt Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg

Ein neues Dokumentationszentrum in Berlin soll k├╝nftig die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Besatzungsherrschaft in Europa aufzeigen. Dazu hat die Bundesregierung am Mittwoch ein Konzept beschlossen. Die zust├Ąndige Kulturstaatsministerin Claudia Roth sieht darin "ein wichtiges erinnerungspolitisches Signal in diesen Zeiten".