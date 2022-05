Untersuchungsausschuss zu Anschlagsserie wird eingesetzt

Der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neuk├Âlln soll an diesem Donnerstag offiziell eingesetzt werden. Ein daf├╝r n├Âtiger Beschluss soll gegen Mittag wie geplant verabschiedet werden, wie der Rechtsausschuss am Mittwoch mit den Stimmen aller Fraktionen entschied. Die Abgeordneten w├Ąhlen dann auch die elf Mitglieder sowie einen Vorsitzenden. Voraussichtlich soll der SPD-Abgeordnete und Innenpolitiker Florian D├Ârstelmann den Vorsitz ├╝bernehmen.