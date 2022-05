Alba Berlin nach klarem Heimsieg neuer Tabellenführer

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga sein letztes Heimspiel in der Punkterunde gewonnen und damit auch den ersten Tabellenplatz erobert. Der Titelverteidiger besiegte am Mittwoch in einem Nachholspiel die bereits als Absteiger feststehenden Gie├čen 46ers souver├Ąn mit 109:80 (61:43). Es war der zehnte Sieg in Serie. Beste Berliner Werfer vor 4159 Zuschauern waren Jonas Mattisseck mit 19 und Louis Olinde mit 17 Punkten.