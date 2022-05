Berühmter Moskau-Flug: Mathias Rusts Cessna ist umgezogen

35 Jahre nach dem ber├╝hmten Flug von Mathias Rust nach Moskau ist die Cessna von damals in einer Sonderausstellung in Berlin zu sehen. Die Maschine ist ab 6. Mai Teil der Pr├Ąsentation "Fliegen im Grenzbereich" (bis 30. Oktober). Es geht dabei im Milit├Ąrhistorischen Museum auf dem Flugplatz Gatow um "Spionage, Fluchten und Irrfl├╝ge im Kalten Krieg", wie es in der Ank├╝ndigung hei├čt.

Die Cessna 172 Skyhawk II "D-ECJB" ist eine Leihgabe des Deutschen Technikmuseums in Berlin-Kreuzberg. Nach der Station in Gatow geht die Maschine ins Depot, weil das Foyer des Technikmuseums umgestaltet wird, wie eine Sprecherin erkl├Ąrte. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" dar├╝ber berichtet.

Der junge Hobbypilot Rust aus der N├Ąhe von Hamburg war ├╝ber den Eisernen Vorhang geflogen und am 28. Mai 1987 am Roten Platz angekommen - damals eine Weltsensation. Die Landung des einmotorigen Kleinflugzeugs aus US-Produktion stellte damals nicht nur die Luftabwehr der Sowjetunion, sondern auch die Weltmacht als Ganzes blo├č. Rust selbst schilderte den Flug mit der gemieteten Cessna als Friedensmission. Wegen illegalen Grenz├╝bertritts und Rowdytums wurde er zu vier Jahren Arbeitslager verurteilt. Er verbrachte seine Zeit in einem Gef├Ąngnis in Moskau und wurde bereits im Sommer 1988 begnadigt.