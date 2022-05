Finanzsenator: Senat ist offen für Gespräche mit Vattenfall

Der Berliner Senat hat Vattenfall Gespr├Ąchsbereitschaft ├╝ber das Thema Fernw├Ąrme signalisiert. Der schwedische Energiekonzern hatte am Mittwoch bekanntgegeben, sein W├Ąrmegesch├Ąft in Berlin auf den Pr├╝fstand zu stellen. Eine Option sei ein Verkauf. In Vattenfalls Erkl├Ąrung gebe es allerdings noch viele "Obs", sagte Finanzsenator Daniel Wesener (Gr├╝ne) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Die Fernw├Ąrme sei aber ein ganz wichtiger Schl├╝ssel f├╝r die Energiewende in Berlin. Der Senat wolle au├čerdem grunds├Ątzlich eine Rekommunalisierung des Fernw├Ąrmenetzes. "Vor diesem Hintergrund beobachten wir nat├╝rlich die Pr├╝fungen des Unternehmens Vattenfall mit gro├čem Interesse", sagte Wesener. "Und haben auch signalisiert, ins Gespr├Ąch zu gehen."